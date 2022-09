DOSB-Präsidium will zu Wiederwahl antreten

Neben Weikert streben die Vizepräsidentinnen Verena Bentele, Kerstin Holze und Miriam Welte sowie Vizepräsident Oliver Stegemann die Wiederwahl an. "Wir sind als Team zusammengewachsen und haben den Verband in einer herausfordernden Zeit stabilisiert", so Weikert, "diesen Weg möchten wir in den kommenden vier Jahren nunmehr gemeinsam fortführen."