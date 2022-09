Olympia in Deutschland für Roggisch "das Größte"

Hierzulande sei es dafür nicht nötig, "Millionen in den Stadionbau" zu investieren. Dazu wäre eine erneute Ausrichtung des Großevents laut Roggisch "gerade für Sportarten, die sonst nicht so im Fokus stehen, extrem wichtig". Denn der Fußball überstrahle alles. "Es wäre mega, wenn wir noch einmal Olympische Spiele in Deutschland erleben könnten."