Handball-Präsident Michelmann wirbt für Olympia-Bewerbung

Bei der Versammlung am 3. Dezember in Baden-Baden will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) seinen Mitgliedern eine "Roadmap" zu einer möglichen Bewerbung vorstellen. Laut Michelmann müsse es dabei aber nicht zwingend eine Volksbefragung geben. "Das haben wir bei der deutschen Einheit nicht gehabt und bei der Währungsunion auch nicht", sagte der 63-Jährige.