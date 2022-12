DOSB-Mitglieder einstimmig für Olympia-Pläne

Die bislang letzten Olympischen Spiele in Deutschland liegen 50 Jahre zurück. In diesem Sommer feierte der DOSB das Jubiläum zu den Sommerspielen 1972 in München. Seitdem scheiterten mehrere Anläufe, Olympia nach Deutschland zu holen - darunter auch die Bewerbungen für die Winterspiele 2018 in München und die Sommerspiele 2024 in Hamburg - am Votum der Bevölkerung.