DOSB verankert Achtung der Menschenrechte in der Satzung

Die Delegierten der 19. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes haben in Baden-Baden ein klareres Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte in die Satzung aufgenommen. In der Präambel der Satzung heißt es nun: Der DOSB „bekennt sich zur Achtung aller national und international anerkannten Menschenrechte und setzt sich für deren Achtung bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben ein“.