Hörmann verteidigt Aufklärungskosten in der „Brief-Affäre“

Noch immer sieht sich Hörmann, der den Dachverband des deutschen Sports von 2013 bis 2021 leitete, als Opfer einer Intrige. "Alle uns vorliegenden Informationen, Daten, Fakten und Belege lassen keinen anderen Schluss zu", sagte der 62-Jährige. Dem Präsidium unter Hörmann war in dem Brief am 6. Mai 2021 eine "Kultur der Angst" vorgeworfen worden. Zur Wahl am Ende des Jahres trat Hörmann nicht mehr an. Sein Nachfolger wurde Thomas Weikert.