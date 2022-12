Selenskyj fordert "komplette Isolation" russischer Sportler

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich strikt gegen eine Teilnahme von Athletinnen und Athleten aus Russland an den Olympischen Spielen 2024 in Paris auch unter neutraler Flagge ausgesprochen. In einem Gespräch mit IOC-Präsident Thomas Bach forderte Selenskyj am Mittwoch nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP die "komplette Isolation" russischer Sportler.