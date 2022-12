US-Komitee befürwortet Start neutraler russischer Athleten

Das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) unterstützt die Bestrebungen, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu ermöglichen, sofern diese nicht unter den Farben oder der Flagge ihres Landes antreten. Die USOPC-Vorsitzende Susanne Lyons sagte am Montag in einer Telefonkonferenz, dass das „Gefüge“ der olympischen Bewegung gefährdet sei, wenn die Athleten nicht die Möglichkeit erhielten, als Neutrale zu starten.