Olympia-Bewerbung: NRW-Bürgermeister bekunden Interesse

Auf dem Weg zu einer möglichen deutschen Olympiabewerbung haben 14 Stadtoberhäupter aus NRW ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund bekundet.

„Wir werden uns mit unserem Konzept von Rhein Ruhr City an der Entwicklung einer Bewerbung des DOSB konstruktiv beteiligen“, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister am Freitag.