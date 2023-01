Olympisches Dorf für Paris 2024: Debatte über Klimaanlagen

Der angestrebte Verzicht auf Klimaanlagen im Olympischen Dorf für die Sommerspiele 2024 in Paris (26. Juli bis 11. August) ruft offenbar zunehmend Kritiker auf den Plan. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete am Dienstag unter Berufung auf Quellen bei internationalen Verbänden und in Athletenkreisen über wachsende Widerstände gegen das Bauvorhaben der Olympia-Organisatoren.