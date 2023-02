BMI: "Kein Anlass", Sportler aus Russland zuzulassen

„Es gibt aus unserer Sicht keinen Anlass, den russischen und belarussischen Sport zur Rückkehr in die Wettkämpfe einzuladen“, teilte ein BMI-Sprecher dem SID auf Anfrage mit.

Eher Ablehnung für IOC-Konzept

Vertreter aus Europa, Nordamerika, Ostasien und Ozeanien hatten sich am Freitag virtuell zusammengeschlossen. Deutschland wurde durch den parlamentarischen Staatssekretär Mahmut Özdemir (SPD) vertreten. Eine gemeinsame Erklärung soll in den kommenden Tagen formuliert und veröffentlicht werden. Deutlich wurde allerdings nach Äußerungen verschiedener Teilnehmer eine insgesamt ablehnende Haltung zum IOC-Konzept.

Die für den Sport zuständige britische Kulturministerin Lucy Frazer, die das Treffen koordiniert hatte, twitterte am Freitagabend, sie habe "die britische Position sehr klar gemacht: Solange Putin seinen barbarischen Krieg fortführt, dürfen Russland und Belarus nicht vertreten werden bei Olympia."

Pikante Brief-Enthüllung bringt Bach in die Defensive

Pikante Brief-Enthüllung bringt Bach in die Defensive

Russische Athleten vor Comeback?

Das IOC hatte Ende Januar die Möglichkeit ins Spiel gebracht, trotz des anhaltenden Angriffskriegs auf die Ukraine Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus einen breiten Weg zurück in internationale Wettkämpfe zu ebnen.

Als Voraussetzungen nannte das IOC allerdings unter anderem eine strikte repräsentative Abkopplung der Aktiven aus beiden Ländern von ihren Nationen. Ein Start komme also nur ohne Hymnen, Flaggen und Landesfarben infrage.

Die Ukraine reagierte mit einer Boykottdrohung, welche IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an das ukrainische Olympische Komitee scharf verurteilte.