Frank Ullrich: Deutsche Olympia-Bewerbung „absolut sinnvoll“

In der Diskussion um die Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele in Deutschland haben sich Sportpolitik und Athleten hinter eine erneute Bewerbung gestellt - unter den passenden Voraussetzungen. Spiele in Deutschland könnten „eine neue Sportgeneration von der Basis bis zur Spitze beflügeln und wichtige Impulsgeber für eine nachhaltige Sportstättenentwicklung sein“, sagte Frank Ullrich (SPD), Vorsitzender des Sportausschusses im Bundestag, dem Portal web.de, eine Bewerbung sei daher „absolut sinnvoll“.