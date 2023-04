Ukraine-Boss hofft auf Komplettausschluss der Russen

Frankfurt am Main (SID) - Der Präsident des ukrainischen Behindertensportverbandes hofft auf einen Ausschluss russischer Athletinnen und Athleten für die Paralympics in Paris. „Ich will mir nicht vorstellen, dass Russen an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Sie sind Mörder. Sie bringen Frauen und Kinder um“, sagte Waleri Suschkewitsch der FAZ: „Selbst wenn die Russen ohne Fahnen antreten, nehmen sie im Geist ihres Krieges und ihres Kriegsherrn Putin teil. Er wird sie auszeichnen, er wird ihre Medaillen als Erfolge seines Staates feiern.“