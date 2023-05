DOSB-Vorstand Tabor fordert Erhöhung der Trainergehälter

Frankfurt am Main (SID) - Der neue DOSB-Leistungssportvorstand Olaf Tabor möchte mittel- und langfristig die „negative Medaillenentwicklung aufhalten“ und auch zu diesem Zweck kurzfristig den Spitzentrainerinnen und -trainern den Verbleib in Deutschland durch eine bessere Bezahlung schmackhaft machen. „Viele unserer Trainerinnen und Trainer werden international beäugt. Das ist ein riesiges Problem“, sagte der Nachfolger von Dirk Schimmelpfennig in einer Gesprächsrunde.