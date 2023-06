Die von dem russischen Präsidenten Umar Kremlew geführte IBA erklärte, das IOC habe „einen gewaltigen Fehler“ begangen, der „katastrophal für das Boxen“ sei. Der geschasste Boxverband und ging so weit, den Schritt mit der Invasion der Sowjetunion durch Nazi-Deutschland im 2. Weltkrieg zu vergleichen.

„Es ist bemerkenswert, dass das faschistische Deutschland heute vor 82 Jahren die friedlichen Bürger der Sowjetunion angegriffen hat“, schrieb die IBA - und stellte den deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach so auf krude Weise in eine Reihe mit Adolf Hitler.

Thomas Bach und das IOC greifen gegen Box-Verband IBA durch

Die IOC-Vollversammlung hatte am Donnerstag bei ihrer 140. Sitzung die IBA in einem beispiellosen Schritt ausgeschlossen und folgte damit einer entsprechenden Empfehlung der Exekutive vom 7. Juni. Nie zuvor hatte das IOC über einen Dachverband einer olympischen Sportart den Daumen gesenkt.

Seit 2019 ist die IBA vom IOC wegen "mangelnder finanzieller Transparenz" und "fehlender Integrität der Schiedsprozesse" suspendiert gewesen. In Tokio 2021 organisierte eine vom IOC eingesetzte Taskforce die Wettkämpfe. Gleiches ist für Paris 2024 geplant. Das IOC gab am Donnerstag auf Nachfrage zudem die Zusage, dass Boxen auch 2028 in Los Angeles zum Programm gehören wird. Dies galt bislang als unsicher.