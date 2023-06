Special Olympics: KiKA-Reportage über jüngste Teilnehmerin

Die Special Olympics in Berlin werden medial auch Kindern nähergebracht. Der öffentlich-rechtliche TV-Kanal KiKa begleitet die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung (17. bis 25. Juni) mit Nachrichtensendungen sowie durch die Dokumentation „Annabelle - Mein Weg zu den Special Olympics World Games“. Dabei wird die jüngste aller Athletinnen und Athleten vorgestellt, die in Berlin an den Start geht.