Große Ehre für Tedros Ghebreyesus: Dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO wurde am Dienstag am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne der Olympische Orden verliehen. Der Äthiopier erhielt die Auszeichnung aus den Händen des deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach. Ghebreyesus wurde für seinen Einsatz rund um die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio gewürdigt, die wegen der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben werden mussten.