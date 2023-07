Bach ein Jahr vor Paris „sehr, sehr zuversichtlich“

Präsident Thomas Bach vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) blickt den Sommerspielen in Paris ein Jahr vor der Eröffnungsfeier optimistisch entgegen. „Ich bin nicht sehr, ich bin sehr, sehr zuversichtlich“, sagte Bach am Mittwoch nach der Einladungszeremonie am Sitz des Organisationskomitees in Saint-Denis: „Ich habe hier in Paris ausgezeichnete Tage erlebt. Wir haben die Arbeit des Organisationskomitees gesehen (...), all das gibt uns volles Vertrauen.“

Im Bezug auf die Russland-Frage wiederholte Bach den Standpunkt des IOC. "Die Bedingungen sind sehr klar, und die internationalen Verbände setzen sie um. Wir werden genau beobachten, was bei den Wettkämpfen und Qualifikationen passiert, denn wir wollen so weit wie möglich sicher sein, dass alle diese Empfehlungen und die Olympische Charta in Wort und Geist befolgen." Noch ist die Teilnahme der "neutralen" Sportler aus Russland und Belarus nicht offiziell. Sollten dieser Fall jedoch eintreten, droht ein Boykott der Ukraine.