IAAF-Chef: Olympia in Deutschland? „Würde es mir wirklich wünschen“

Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF und Organisationschef der Sommerspiele 2012 in London, hat sich für eine deutsche Olympia-Bewerbung ausgesprochen. „Ich hoffe sehr, dass eine der großen deutschen Städte in der Lage und bereit ist, Olympische Spiele auszurichten“, sagte Coe im Interview mit ran: „Wir hatten wundervolle European Games im vergangenen Jahr in München und einige Jahre vorher in Berlin. Also, ich würde es mir wirklich wünschen.“