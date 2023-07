"Vorbehalte abbauen": DOSB startet die Olympia-Debatte

Auf dem langen (Rück-)Weg zu Olympia in Deutschland startet der DOSB eine „Dialoginitiative“. Unter dem Titel „Deine Ideen. Deine Spiele.“ soll „gemeinsam mit der Bevölkerung der Grundstein für eine Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele“ erarbeitet werden, sagt Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes.

"Wir möchten gemeinsam diskutieren und herausfinden: Warum möchtet ihr die Spiele, warum nicht?", erläutert Weikert: "Wir möchten aufklären, informieren und Vorbehalte abbauen", auch diejenigen, die dem Mega-Event "oftmals nicht zu Unrecht anhaften". Dabei will der DOSB "alle einbinden, insbesondere auch die, denen Olympia oder Spitzensport vielleicht völlig egal ist".

Interesse an einer Ausrichtung haben fünf Städte oder Regionen bekundet: Berlin, Hamburg, München (mit Bayern), Leipzig (mit Sachsen) und NRW. Mit mindestens zwei und maximal vier Orten will der DOSB ins Rennen gehen. Ende 2023 sollen die Debatten Licht ins Dunkel gebracht haben: In der "Frankfurter Erklärung" könnten die Fragen "Sommer oder Winter?" und das "Wo?" beantwortet werden.