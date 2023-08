Bakterien in der Seine: Erneute Absage für Olympia-Testlauf

In Paris ist erneut ein Testlauf für das geplante Freiwasserschwimmen in der Seine bei den Olympischen Spielen abgesagt worden.

Wie das Büro der Bürgermeisterin am Samstag mitteilte, findet der Para-Triathlon am Nachmittag aufgrund der „leicht zu hohen“ Verschmutzung mit Kolibakterien ohne das Schwimmen statt. Auch die für Sonntag angesetzte Mixed-Staffel könnte betroffen sein, eine Entscheidung wird in der Nacht erwartet.