Olympia: Giffey regt Berlin-Bewerbung für 2040 an

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey steht einer Berliner Olympiabewerbung positiv gegenüber, hegt jedoch Zweifel am Zeitpunkt 2036. „Ich denke, es lohnt sich, noch mal zu überlegen, ob 2040 nicht das bessere Datum für diese Spiele wäre“, sagte Giffey der Berliner Morgenpost. Grund sei ein im Koalitionsvertrag festgelegter Prüfauftrag für eine Expo 2035 in der Bundeshauptstadt.

"Wenn wir dann für 2036 eine Olympiabewerbung diskutieren, wären das zwei riesige Weltevents in großer zeitlicher Nähe", so die SPD-Politikerin. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) treibt aktuell eine Bewerbung voran, wobei Datum und Austragungsort weiter offen sind. Zuletzt wurde immer wieder öffentlich über Olympia 2036 in Berlin diskutiert. Der Zeitpunkt wäre wegen der Nazi-Spiele 100 Jahre zuvor pikant.