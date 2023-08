Verschmutzte Seine: Nächster Olympia-Testlauf abgesagt

Elf Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris ist erneut ein Testlauf für das Schwimmen in der Seine abgesagt worden. Beim für Sonntag angesetzten Mixed-Triathlon in Paris werde das Schwimmen in dem Fluss gestrichen, „da die Ergebnisse der Wasseranalysen nicht die notwendigen Garantien“ liefern würden, teilten die Organisatoren mit.