Weikert verspricht Abkehr von Gigantismus

Der Deutsche Olympische Sportbund hat für den Fall einer Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland eine Abkehr vom Gigantismus versprochen. So würde etwa kein neues Stadion errichtet werden, kündigte DOSB-Präsident Thomas Weikert am Dienstag bei einer Gesprächsrunde an. „Wir müssen uns auch davon verabschieden, dass es an einem Ort stattfindet. Das wird in Deutschland nicht funktionieren“, sagte Weikert.