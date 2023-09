Kampf um Olympia: Volleyballerinnen unterliegen Polen

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim olympischen Qualifikationsturnier in Lodz nach großem Kampf ihre erste Niederlage kassiert - ein Ticket für die Sommerspiele in Paris ist damit vorerst in einige Ferne gerückt. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen unterlag den polnischen Gastgeberinnen am Freitagabend mit 2:3 (25:20, 25:27, 21:25, 25:22, 12:15), am fünften Spieltag endete damit die Siegesserie.