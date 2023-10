Bach verteidigt IOC-Kurs: "Folgen unseren Prinzipien"

IOC-Präsident Thomas Bach hat die Entscheidung verteidigt, Russlands NOK zu suspendieren - während die Athletinnen und Athleten weiter auf ihren Start in Paris hoffen dürfen. „Wir folgen unseren Prinzipien. Wir werden keine Sportler für die Handlungen ihrer Offiziellen oder Regierungen bestrafen oder sanktionieren. Unsere Aufgabe gilt dem Schutz der Athleten“, sagte Bach nach der Sitzung der IOC-Exekutive in Mumbai am Freitag.