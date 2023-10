„Bruch der Olympischen Charta“: IOC suspendiert NOK

Das IOC hat das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) „mit sofortiger Wirkung“ suspendiert. Das gab das Internationale Olympische Komitee am Donnerstag nach einer Sitzung der Exekutive in Mumbai bekannt. Das IOC reagierte damit auf einen „Bruch der Olympischen Charta“. Das ROC hatte die annektierten ukrainischen Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk als Mitglieder aufgenommen und damit „die territoriale Integrität des NOK der Ukraine verletzt“, wie das IOC mitteilte.

Durch die Suspendierung bleiben die Zahlungen des IOC an das ROC ausgesetzt. Wegen des Überfalls auf die Ukraine hatte das IOC bereits die Auszahlung der Marketingeinnahmen an Russlands Olympiavertretung eingefroren. Das ROC kündigte an, gegen diese Entscheidung vor einem Gericht in der Schweiz, wo das IOC beheimatet ist, zu klagen.