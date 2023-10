Erneute Razzia beim OK der Olympischen Spiele 2024

Neun Monate vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris (26. Juli bis 11. August) haben französische Ermittler erneut Büros des Organisationskomitees durchsucht. Ziel der Razzia waren am Mittwoch zudem mehrere Event-Management-Firmen, die an der Eröffnungszeremonie beteiligt waren. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus dem Umfeld der Untersuchung.