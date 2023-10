IOC-Revolution wegen weiterer Bach-Amtszeit?

Bach erklärte, er stehe der Olympischen Charta "sehr loyal" gegenüber, verschloss sich dieser Möglichkeit aber nicht. Er denke, "diese Worte der Unterstützung sind nicht nur an mich gerichtet, sondern an uns alle", sagte der 69-Jährige, der dem IOC seit 2013 vorsteht.

IOC müsste Charta ändern

"Wir können nur glaubwürdig sein, wenn wir an all die spaltenden Kräfte in der Welt appellieren, wenn wir dazu aufrufen, die vereinigende Kraft des Sports zu respektieren, indem wir selbst geeint sind", führte Bach in Indien aus.