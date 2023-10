IOC-Session in Mumbai: Bach lässt Olympia für eSport prüfen

IOC-Präsident Thomas Bach verfolgt weiter die Idee eines Olympia für eSport. Bei der Eröffnung der 141. IOC-Session in Mumbai erklärte Bach, von den weltweit drei Milliarden Gamern seien mehr als 500 Millionen vor allem an eSport interessiert. Das Bedeutende daran sei, so Bach: „Die Mehrheit von ihnen ist unter 34 Jahre alt.“