Olympia Hammer! Ersatzort für Mailand wird gesucht - Kein neuer Eiskanal

Die Pläne für den Neubau eines Eiskanals für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo liegen endgültig auf Eis. Dies erklärte Giovanni Malago, der Präsident des italienischen Olympischen Komitees CONI, bei der 141. IOC-Session in Mumbai. Nun wird ein alternativer Austragungsort außerhalb Italiens gesucht, unter anderem Innsbruck in Österreich hatte bereits Bereitschaft signalisiert.