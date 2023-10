Messi bei Olympia 2024? IOC-Präsident Bach würde sich freuen

"Er könnte der einzige Spieler in der Geschichte sein, der zwei Goldmedaillen und eine Weltmeisterschaft gewonnen hat", sagte Bach. Bisher war Messi mit der argentinischen Auswahl in Peking 2008 und bei der Fußball-WM 2022 in Katar erfolgreich. Beim Olympia-Sieg in China stand auch Javier Mascherano auf dem Platz, der heutige Trainer der argentinischen Olympia-Auswahl. Auch er hatte sich zuletzt bereits positiv über eine mögliche Teilnahme Messis geäußert.