Olympia 2026: Oberhof will Rodelwettbewerbe austragen

Die Eisbahn in Oberhof hat sich überraschend für eine Austragung der Rodelwettbewerbe bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo ins Spiel gebracht.

Am Rande der 141. IOC-Session in Mumbai hatte Giovanni Malago, der Präsident des italienischen Olympischen Komitees CONI, zu Wochenbeginn erklärt, dass die Pläne für den Neubau eines Eiskanals für Olympia 2026 vom Tisch seien.

„Wenn es das Internationale Olympische Komitee in Sachen Nachhaltigkeit und Zustimmung in der Bevölkerung ernst meint, sollte es Oberhof als Austragungsort für die Rodelwettbewerbe in den Fokus nehmen“, bekräftigte Minschke und verwies auf jüngste Modernisierungen der „nachhaltigsten Bahn der Welt“ sowie „zehntausende euphorische Fans, begeisterte Athleten und eine Region, in der Wintersport zur Identität gehört“.