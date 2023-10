Olympia: USA oder Frankreich? Embiid hat sich wohl entschieden

Das lange Rätselraten hat offenbar ein Ende! Joel Embiid soll sich entscheiden haben, für das Team USA bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris aufzulaufen. Dies berichten The Athletic und ESPN übereinstimmend.

Demnach habe der Star der Philadelphia 76ers, der in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt wurde, Grant Hill, dem Geschäftsführer von Team USA, seine Entscheidung am Donnerstag mitgeteilt. Damit hat sich der 29-Jährige, der insgesamt für drei Länder spielberechtigt gewesen wäre, gegen die Mannschaft aus seinem Heimatland Kamerun und das französische Team entschieden.

Frankreich buhlte intensiv um Embiid

Der sechsmalige NBA All-Star traf seine Entscheidung, die nun gleich zwei Länder schockt, noch vor dem Ablaufen einer Frist des französischen Verbandes. Ende September hatte Frankreichs Verbandspräsident Jean-Pierre Siutat in der französischen Radiosendung Stephen Time Show verkündet, dass eine Entscheidung bald fallen würde. „Wir werden bis zum 10. Oktober eine Antwort haben. Diese Frist haben wir ihm gesetzt.“

USA will ein neues Dream Team nach Paris schicken

Trotz dieser Aktion wird Embidd nun aber wohl mit den Stars and Stripes auf der Brust auflaufen statt mit der Trikolore. Im Team USA wird er dabei mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein Superstar-Aufgebot der NBA treffen.

Nachdem das Mutterland des Basketballs nach der Halbfinalniederlage gegen Deutschland zum zweiten Mal in Folge von einer Weltmeisterschaft ohne Edelmetall heimreisen musste, soll bei Olympia 2024 die Basketballwelt wieder zurechtgerückt werden.

Mehrere Idole der nordamerikanischen Profiliga NBA mit LeBron James an der Spitze bekräftigten am NBA-Medientag ihre vollständige Bereitschaft zur „Mission Olympia-Gold“, während Kevin Durant bereits sogar eine feste Zusage für seinen Einsatz in Paris gab.