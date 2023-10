Statement von LA-Orgachef zu Israel bei IOC-Session

Auch auf der vermeintlich unpolitischen Bühne der IOC-Session ist der Terror in Israel zum Thema geworden - und hat für eine kleine Kontroverse gesorgt. Der jüdische US-Amerikaner Casey Wasserman, Chef des Organisationskomitees der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles, brachte zu Beginn seines Auftritts in Mumbai sein Entsetzen über den Terrorangriff auf Israel und die Folgen zum Ausdruck. Dafür erntete der 49-Jährige Kritik von IOC-Mitglied Syed Shahid Ali.