Thiemann traut Basketballern auch Olympia-Gold zu

Weltmeister Johannes Thiemann traut den deutschen Basketballern auch bei Olympia in Paris den größtmöglichen Erfolg zu. „Grundsätzlich glaube ich, dass wir so einen Coup wie bei der WM wiederholen können. Olympia ist vom Aufbau des Turniers fast leichter als eine WM“, sagte der Kapitän von ALBA Berlin, der am 10. September in Manila mit der Nationalmannschaft WM-Gold gewonnen hatte, der Sport Bild.