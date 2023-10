Weiter IOC-Präsident? Bach verteidigt sein Zögern

IOC-Präsident Thomas Bach hat sein Zögern in der hochumstrittenen Frage nach einer Verlängerung seines Mandats an der Spitze des Ringekonzerns verteidigt.

„Einige Kollegen denken, dass eine Kampagne so früh vor der Wahl (2025 in Athen, d.Red.) die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris stört“, sagte Bach am Dienstag nach dem zweiten Teil der 141. IOC-Session in Mumbai. Zudem sei es „eine Frage des Respekts“, meinte Bach, „dass Antworten nicht über die Medien, sondern direkt gegeben werden“.