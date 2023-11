Für 2030 oder 2034: Schweiz nimmt nächsten Olympia-Anlauf

Auf der Sitzung von Bachs Exekutive vom 28. November bis 1. Dezember in Paris wird die zuständige Future Host Commission ihre Ergebnisse präsentieren, danach beginnt die Dialogphase mit den Kandidaten. Frankreich geht mit den Wintersportgebieten in den Alpen und der Stadt Nizza an der Cote d'Azur ins Rennen. Schweden setzt auf eine Bewerbung mit Stockholm, Falun, Are und Östersund.