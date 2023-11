Olympia 2024: Bürgermeisterin befürchtet Verkehrsprobleme

Bürgermeisterin Anne Hidalgo befürchtet Verkehrsprobleme während der Olympischen Spiele 2024 in Paris. An einigen Orten werden bei den Sommerspielen (26. Juli bis 11. August) „die Verkehrsmittel nicht bereit“ sein, zudem gebe es „nicht genügend Züge“, sagte Hidalgo am Mittwochabend in einer Talkshow des französischen TV-Senders TMC. Das öffentliche Transportsystem in Paris gilt schon heute als überlastet und veraltet.