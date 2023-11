UN ruft zu „Olympischem Frieden“ auf

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat alle Länder der Welt angehalten, den traditionellen „Olympischen Frieden“ anlässlich der Spiele in Paris im Sommer 2024 einzuhalten. Diese symbolische Resolution wurde von Russland kritisiert, das eine „politische Einmischung“ in den Sport anprangerte.

Er könne sich "nicht an eine Welt erinnern, in der es so viele Konfrontationen, Spaltungen und Polarisierung gab", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, und appellierte, "eine klare Botschaft an die Welt zu senden: Ja, wir können uns auch in Zeiten von Kriegen und Krisen zusammenschließen."