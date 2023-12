Israel: "Zu 100 Prozent" Olympiastart in Paris

Die Präsidentin des israelischen Olympischen Komitees, Yael Arad, hat die Teilnahme ihres Landes an den Sommerspielen 2024 in Paris praktisch garantiert. "Wir gehen die Olympischen Spiele mit der Überzeugung an, dass wir zu 100 Prozent da sein werden, dass wir wie jede andere Nation teilnehmen können", sagte die frühere Judoka im Interview mit der französischen Zeitung L'Equipe.

Am 7. Oktober kamen bei einem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas-Bewegung in Israel mehr als 1100 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen Zivilisten, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage der neuesten offiziellen israelischen Zahlen ergab. Israel reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen und einer anschließenden Bodenoffensive. Am Mittwoch gab die Hamas-Regierung bekannt, dass bei den israelischen Militäroperationen seit Beginn des Krieges 20.000 Menschen in Gaza getötet worden seien.