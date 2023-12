Schlittenwettbewerbe 2026: Bach ohne Kontakt zu Scholz

Deutschland hat als möglicher Austragungsort der olympischen Schlittenwettbewerbe 2026 nach wie vor nur geringe Chancen. IOC-Präsident Thomas Bach verwies in einem Interview mit der Welt am Sonntag erneut auf die Einreisesituation in seinem Heimatland und erklärte, dass es derzeit keinen Kontakt mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu dieser Thematik gebe.