Vor Olympia: Basketball-Weltmeister testen gegen USA

Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris testet Basketball-Weltmeister Deutschland gegen die NBA-Stars aus den USA. In der Londoner o2 Arena spielt die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder am 22. Juli 2024 (20.00 Uhr MESZ) gegen den Olympiasieger. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt. Die Sommerspiele beginnen am 26. Juli.