Frankreichs Sportsystem weist erhebliche Mängel auf

Frankreichs Sportorganisationen sehen sich ein gutes halbes Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August) mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat „systemische Mängel“ in den Bereichen Ethik, Governance und Bekämpfung sexueller Gewalt ausgemacht. Dies geht aus einem 250-seitigen Bericht hervor, der vor der Veröffentlichung am Dienstag der französischen Nachrichtenagentur AFP vorlag.