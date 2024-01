Jugendwinterspiele: Sonnekalb holt sein zweites Gold

Eisschnellläufer Finn Sonnekalb hat bei Olympischen Jugendwinterspielen in Gangwon seine zweite Goldmedaille gewonnen. Einen Tag nach seinem Triumph über 500 m war der 16-Jährige aus Erfurt auch über 1500 m der Schnellste. Zudem gewann Niklas Höller (Rosenheim) Gold im Skicross. Für das deutsche Team waren es am vierten Wettkampftag in Südkorea die Goldmedaillen fünf und sechs.