Mission Olympia: Hockeyfrauen wollen großem Druck trotzen

"Ich habe viel Vertrauen, dass wir die Fähigkeiten haben, alle Mannschaften zu schlagen und Erster zu werden - was dann ja auch bedeuten würde, dass wir uns qualifizieren", sagte Lorenz. In der Tat reicht bei dem Achter-Turnier in Ranchi sogar ein dritter Platz, um sich das Ticket für die Spiele in Paris zu sichern.

Auf dem Weg dorthin warten neben Chile in der Vorrunde in Japan und Tschechien weitere machbare Aufgaben. "In all den Spielen wird uns definitiv die Favoritenrolle erwarten", sagte Lorenz, die die größten Konkurrentinnen in der anderen Gruppe sieht. "Tendenziell ist es wohl so, wie es die Weltrangliste ausgibt - Indien und Neuseeland sind die, die am stärksten sind."