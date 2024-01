Mit James und Curry: USA berufen vorläufigen Olympia-Kader

Der US-Basketballverband hat zahlreiche Superstars in den vorläufigen Kader für die Olympischen Spiele in Paris berufen. Unter den zunächst 41 nominierten Spielern sind unter anderem LeBron James und Anthony Davis von den Los Angeles Lakers, Stephen Curry von den Golden State Warriors, Joel Embiid von den Philadelphia 76ers und Kevin Durant von den Phoenix Suns.

„Begeistert, dass viele der Superstars ihr Interesse bekundet haben“

Im Sommer werden sich die USA mit drei Testspielen auf Olympia vorbereiten. Den Anfang macht die Partie in Las Vegas gegen Kanada am 10. Juli, bevor die Auswahl zehn Tage später in London gegen Südsudan und am 22. Juli gegen Weltmeister Deutschland spielt. Bei den vergangenen Spielen in Tokio hatte die USA die Goldmedaille gewonnen.