Olympia in Paris: Polizisten fordern bessere Bezahlung

Polizisten in zahlreichen Regionen Frankreichs haben für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen während der Olympischen Spiele und der Paralympics demonstriert. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Eine Gewerkschaft fordert demnach bis zu 2000 Euro für ihre Mitglieder, die während der sportlichen Großereignisse in Paris im Einsatz sind.

Für diese Zeit gilt eine Urlaubssperre, zudem fallen Extra-Schichten an Wochenenden und in der Nacht für alle Polizisten an, für ihre Entbehrungen wollen sie entsprechend entlohnt werden. Während der Spiele, die in die Haupturlaubszeit in Frankreich fallen, sollen etwa 30.000 Polizisten im Einsatz sein.