Olympia-Quali: Hockeymänner mit Kantersieg zum Auftakt

Deutschlands Hockey-Männer haben den ersten Schritt in Richtung Olympia-Qualifikation gemacht. Zum Auftakt der Gruppenphase gewann der gut aufgelegte Weltmeister gegen Kanada mühelos mit 9:0 (4:0). Beim Achter-Turnier in Maskat/Oman reicht der favorisierten Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) der dritte Platz für die Teilnahme an den Sommerspielen.