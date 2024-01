Olympisches Feuer wird von 100 Polizisten begleitet

Aus Sorge vor politisch motivierten Störungen wird das Olympische Feuer auf seinem Weg nach Paris von rund 100 Polizisten in einer „Sicherheitsblase“ geschützt. Dieses Konzept stellte Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin am Montag bei einer Pressekonferenz vor.

Der Fackellauf beginnt am 8. Mai in Marseille und endet in Paris am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele, dem 26. Juli. Der Fackellauf soll durch "100 symbolträchtige Orte", "mehr als 400 Städte" und fünf Überseegebiete führen. Die Überseegebiete sollen 150.000 Euro ausgeben, die Sicherung der Strecke wird das Innenministerium laut Darmanin eine Million Euro kosten.